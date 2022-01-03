/669962/رئيس-الشيوخ-ينعي-الكاتب-الصحفي-إبراهيم-حجازي-عضو-مجلس-الشيوخ

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ النائب إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية اليوم.

دوت الخليج وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: فقدنا شخصية صحفية لامعة وإعلامياً قديراً وعضواً بارزاً من أعضاء المجلس ورجلاً وطنياً محباً لوطنه حتى آخر لحظات حياته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وفاة النائب إبراهيم حجازي وتوفي النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ سابقا، بعد وعكة صحية استمرت لأيام. وأعلنت أسرة الراحل أن تشييع الجنازة سيكون عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى. والنائب إبراهيم حجازي، تولى سابقًا رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق ومقدم البرنامج الرياضي "دائرة الضوء “.

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