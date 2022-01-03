/669963/بعد-تراجع-الشبورة-إعادة-فتح-طريق-شبرا--بنها-الحر-من-جديد

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق «شبرا – بنها الحر» من جديد خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تلاشي الشبورة المائية.

دوت الخليج، يشير فى السطور التالية إلى ما أعلنت عنه هيئة المرور بشأن إعادة فتح الطريق السريع «شبرا – بنها الحر»، خلال الساعات الماضية، وإليكم التفاصيل فى الخبر التالي:-

بعد تراجع الشبورة.. إعادة فتح طريق شبرا – بنها الحر من جديد

هذا وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، وجود شبورة مائية تغطي مساحات ممتدة من الطريق الدائري، مما يعرقل حركة السير وحرصًا على عدم وقوع حوادث تم إغلاقه مؤقتًا وفتحه بعد ذلك.

هذا وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت فى وقت لاحق تدشين مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين الخاصة بالقيادة وذلك حرصًا من الإدارة على سلامة وأمن المواطنين.

نصائح المرور للمواطنين

كما حثت الهيئة العامة للمرور السيارات على ضرورة فحص السيارة قبل التحرك إلى أى مكان وذلك لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث سير.

اقرأ أيضًا: "عربيتك المركونة هتكون في إيد الحكومة"..مشروع قانون يتيح بيع السيارات المهملة حال عدم الاستدلال علي صاحبها

ونبهت السائقين أيضًا على ضرورة التأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.