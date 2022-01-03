/669964/تشييع-جنازة--النائب-إبراهيم-حجازي-بعد-صلاة-الظهر-من-مسجد-الفاروق-بالمعادي

تشيع جنازه الناقد الرياضي إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، بعد صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي.

دوت الخليج وكان قد توفي النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ سابقا، بعد وعكة صحية استمرت لأيام. والنائب إبراهيم حجازي، تولى سابقًا رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق ومقدم البرنامج الرياضي "دائرة الضوء “. رئيس الشيوخ ينعي الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ ونعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ النائب إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية اليوم. وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: فقدنا شخصية صحفية لامعة وإعلامياً قديراً وعضواً بارزاً من أعضاء المجلس ورجلاً وطنياً محباً لوطنه حتى آخر لحظات حياته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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