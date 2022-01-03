/669967/محافظ-بورسعيد-يلتقي-وكيل-التعليم-الجديد-ويقدم-التهنئة-له

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بمحافظة بورسعيد خلفا للدكتور نبوي باهي وكيل الوزارة السابق، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حضر لقاء محافظ بورسعيد ووكيل التعليم الجديد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، و علي الألفي نقيب المعلمين وأحمد الوالي وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد السابق .

محافظ بورسعيد يلتقي وكيل التعليم الجديد ويقدم التهنئة له

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ومدير مديرية التعليم، متنميا له دوام التوفيق والنجاح، واستكمال مسيرة النهضة التعليمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا، تماشيا مع أهداف الدولة المصرية نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار تقديم الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمي لأبناءنا الدارسين، مشيرا أن بناء الإنسان وتطويره أحد أولويات الفترة الحالية، والذي يتحقق أولا من خلال تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية بما يتوازي مع التنمية المجتمعية التى تشهدها الدولة فى كافة القطاعات.

وفي سياق متصل كان قد تفقد أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد امس الاحد مدرسة التربية الفكرية ببورفؤاد وذلك برفقة محمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية و وليد فتحى مدير إدارة التربية الخاصة كاولى جولاته التفقدية.

وقام "والى" بتفقد قاعات المدرسة وفصولها وكذلك معمل وزارة الإتصالات للتربية الخاصة الذى يدعم مناهج التربية الفكرية ويسهم فى تحفيز العصف الذهنى للطلاب والمجهز بأجهزة الحاسب الآلى وجهاز العرض الضوئى.

وأشاد وكيل المديرية بجهود القائمين على المدرسة وما يوفرونه من رعاية وإهتمام بالطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة تمهيدا لدمجهم وسط أقرانهم من نفس المرحلة العمرية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اصدر قرارا بتعيين الدكتور أكرم حسن وكيلا وزارة التربية والتعليم خلفا عن الدمتور نبوي باهي الوكيل السابق.