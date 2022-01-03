«غاب النجوم الشباب عن عزائها..وودعت الجميع قبل وفاتها»..لمحات من حياة نادية لطفي

/669970/غاب-النجوم-الشباب-عن-عزائهاوودعت-الجميع-قبل-وفاتهالمحات-من-حياة-نادية-لطفي

تُعد الفنانة المصرية نادية لطفي واحدة من جميلات السينما المصرية، قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وكان جمالها إلى جانب موهبتها بوابة إضافية لعبور قلوب محبيها، لتحصل على مكانة مميزة لم يشغلها غيرها، ويحل اليوم ذكرى ميلادها.

دوت الخليج

نادية لطفي من مواليد 1937، وتعتبر من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد من الأعمال الخالدة أبرزها “النظارة السوداء”، “الناصر صلاح الدين”، “أبي فوق الشجرة”، “السمان والخريف”، وغيرها.

زيجات في حياة نادية لطفي

تزوجت نادية لطفي في بداية حياتها من والد ابنها وجارها عادل البشري، والذي اعتبرته طوق النجاة ليخلصها من والدها الذي لم يكن يسمح لها بالعمل في الفن.

شقراء السينما وقتها كانت في العشرين من عمرها، ولكن الزواج لم يستمر طويلا، فسافر الزوج إلى أستراليا، وطلبت نادية الانفصال عنه بعدها.

وعن زواجها الثاني فكان من المهندس إبراهيم صادق، شقيق زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودام زواجهما لـ6 سنوات، ولكن المفاجأة عندما وجدت جهاز تصنت في منزلها، ولم تفلح محاولتها معرفة هل هي المقصودة أم زوجها، وسادت حالة من التوتر حتى تم الانفصال في هدوء، ولم تنجب منه أطفالا بناء على رغبته.

الزواج الثالث لنادية لطفي كان من المصور محمد صبري، حيثحدث انجذاب بينهما، وتم الزواج سريعا، ولكن الخلافات الكثيرة بينهما تسببت في وقوع الطلاق.

اللحظات الأخيرة في حياة نادية لطفي

وكشف الفنان المصري أشرف زكي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نادية لطفي، قبل ساعات من رحيلها.

أشرف زكي، قال في مداخلة هاتفية لقناة "سكاي نيوز"، إن الفنانة نادية لطفي، ودعت الجميع متقدمة بالشكر إلى كل من وقف إلى جانبها.

نادية لطفي تشارك في أعمال تطويعية

وتابع أنها كانت متعددة الاهتمامات حيث شاركت في أعمال الهلال الأحمر في مراحل الحرب، وعن العلاقات بينها وبين زملائها قال إنها كانت جيدة وكانت تعتبر نفسها كبيرة العائلة الفنية وتهتم بالجميع وتسأل عن أحوالهم.

وأضاف أنها رفضت في أيامها الأخيرة الحصول على المساعدات التي قدمت لها وأنها كانت تتلقى الرعاية من الدولة.

غياب النجوم الشباب عن جنازة نادية لطفي

وانتقد الإعلامي المصري تامر أمين، غياب النجوم الشباب عن عزاء الفنانة الكبيرة نادية لطفي، والذي أقيم في مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر يوم الخميس الماضي، مؤكدًا أنه كان من الأولى لهم المشاركة تقديرًا لمشوارها الفني، ووصف الأمر بقلة الأصل.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه متفق على غياب للنجوم الشباب وذلك يعود إلى أن الموسم الرمضاني بدأ وكلهم مشغولين في الموسم الرمضاني، مشيرًا إلى أن غالبية هؤلاء النجوم بيتكسفوا، ولا يجيدون التصرف في مثل هذه المواقف، ولكنهم يقدرون تمامًا العمالقة ويحترموهم.

وأضاف أشرف زكي، أن له همسة عتاب عليهم لغيابهم عن العزاء، وأنه سيكون له حوار خاص معهم.

ووجه لهم تامر أمين رسالة قال فيها لهم: "عيب"، موضحًا أن عدم حضورهم يعكس صورة سلبية عن النجوم المصريين أمام العالم.

جنازة نادية لطفي

يذكر أن جنازة الفنانة نادية لطفي، تم تشييعها من مسجد مستشفى المعادي، حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يدفن الجثمان بجوار مدفن الفنانة الراحلة ماجدة.