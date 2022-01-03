القوى العاملة: تحصيل 44.8 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم فى ضوء نظام العمل السعودى والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن جهود المكتب نجحت فى تحصيل مستحقات عدد من العاملين المصريين فى السعودية والتى بلغت 10 ملايين و786 ألفا و995 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 44 مليونا 833 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وأوضح أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى بالرياض بتحصيل هذه المستحقات للعمال الذين تقدموا بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، والملحق العمالى كريم أبو السعود بما تم إنجازه فى كل المجالات، أشار إلى أن المكتب خلال العام الماضى 2021 استطاع توفير 4222 فرص عمل بطريق نقل الكفالة أو الإعارة الداخلية، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التى تم اعتمادها 10 آلاف و13 عقد عمل، لتصبح إجمالى فرص العمل 14 ألفا و235 فرصة عمل من داخل المملكة واستقدام من مصر.

وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى المقدمة للمكتب خلال العام المنصرم بلغ 2049 شكوى، تم تسوية 1768 شكوى منها وديا، وإحالة 281 شكوى للقضاء، فضلا عن اعتماد 96 ألفا و212 إفادة استمرارية عقد العمل لتجديد إجازات العاملين بمصر، واعتماد 3823 إفادة بالراتب.

وأشار التقرير إلى أنه تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواصل المستمر مع العاملين المصريين بالسعودية، قام أعضاء مكتب التمثيل العمالى بالرياض بالرد على جميع الاستفسارات الواردة للمكتب عبر الواتس اب، وصفحة المكتب على الفيسبوك وبلغت 9864 استفسارا، فضلا عن 243 زيارة ميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية المعنية بالمملكة.