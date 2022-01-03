متحدث منتدى شباب العالم: تلقى المشاركين لقاح كورونا أبرز الشروط للحضور

جدة - نرمين السيد - وقالت فى تصريحات لـ وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن "المدينة تزينت بشعار "لوجو" المنتدى والذى تزينت به أيضا طائرات مصر للطيران الناقلة للوفود القادمة للمشاركة بالمنتدى، بجانب استعداد الفرق لاستقبال الوفود بالمطار"، مشيرة إلى أن شرم الشيخ مدينة السلام التى يجتمع على أرضها مختلف الجنسيات من أجل الإنسانية ودعم التواصل بين شباب العالم.

وحول المعايير التى يتم من خلالها اختيار الشباب المشارك بالمنتدى، أشارت بدر إلى إنها قائمة على التنوع بين المشاركين لضمان مشاركة قوية من قبل الحضور من حيث الأفكار وتنوعها، منوهة بأنه لم يكن هناك مانع لمشاركة أشخاص للمرة الثانية ولكن يفسح المجال للشباب المشارك للمرة الأولى، لافتة لوضع شروط جديدة للمشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى أولها ضرورة تلقى المشاركين جرعتى لقاح فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الحضور.

وتابعت المتحدث باسم منتدى شباب العالم أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، إذ سيتم مراعاة التباعد الاجتماعى خلال الجلسات وورش العمل، فضلا عن تواجد كاميرات حرارية، وإجراء اختبارات pcr بصفة دورية للحضور وتطهير القاعات بشكل مستمر، مضيفة: "أننا أمام تحد كبير بسبب جائحة كورونا".