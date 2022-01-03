مكاسب ونجاحات «حياة كريمة».. «التضامن» تكشف التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن مبادرة "حياة كريمة" عملت على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات فى محافظات المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة وعى المواطن المصرى والأسرة المصرية البسيطة.

وشددت الوزيرة على أن "التضامن" تهتم بالمواطن وذلك من خلال الارتقاء بحياته، وتوفر له حياة كريمة، حتى يحافظ هذا المواطن على المكتسبات التى يتم بناؤها فى الوقت الحالى له.

وتابعت أن الدولة تعمل على تقديم الخدمات التى تتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين، وزيادة الخدمات لهم وتكريمهم، ودمجهم مع المجتمع من خلال تشغيلهم فى جميع القطاعات.

وقالت وزيرة التضامن: "المرأة فى الريف كنا بنشاهد شخصيات شهيرة ونرى كيف هى قوية مثل فاطمة تعلبة ونحن نشجع الوحدات الإنتاجية علشان نقدر نطلع منتج قوى نستطيع تسويقه أو يوفر احتياجات القرية نفسها، ويمكن الأسر المنتجة فى قطاع مهم لوزارة التضامن الاجتماعى".

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.