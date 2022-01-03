وزير التعليم العالى يدعو سفير كوريا الجنوبية لزيارة الغرفة النظيفة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الأحد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، لافتا إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، خصوصا بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، مشيدا بهذا المشروع التعليمى الضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، والذى يهدف إلى تزويد سوق العمل المصرية بالعمالة المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها على أعلى مستوى فنى.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية خصوصا فى المجالات التكنولوجية، فضلا عن تبادل الخبرات، وزيادة مجالات التعاون بين الجانبين فى كل التخصصات، ومنها: التعليم الفنى، والتدريب المهنى، وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ولفت إلى أهمية التعاون بين الجانب الكورى ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع للوزارة، خصوصا فيما يخص مجال أودية العلوم، مشيدا بالخبرة الكورية فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية مدينة العلوم والتكنولوجيا التابعة للمعهد لتكون وادى من أودية العلوم فى مجال البحوث والإلكترونيات، موجها الدعوة للسفير الكورى لزيارة الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وهو المشروع الذى تم تصميمه ليكون نواة للنهوض بصناعة الإلكترونيات فى الشرق الأوسط، مشيدا بخبرات الجانب الكورى فى مجال إنشاء الغرف النظيفة.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان آليات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، للاستفادة من الخبرة الكورية فى مشروعات الجامعات التكنولوجية الجديدة المزمع بدء الدراسة بها فى سبتمبر 2022، وأكد الوزير أهمية أن تتضمن الدراسة بتلك الجامعات برامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التى بها تلك الجامعات واحتياجات سوق العمل.

كما ناقش الجانبان إمكانية عقد المزيد من الاتفاقات والشراكات بين البلدين، والاتفاق على تشجيع البحوث المشتركة فى مجالات التعليم، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد السفير الكورى على عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيدا بالتطور الذى تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة خاصة التعليمية والتكنولوجية.

وأشار السفير الكورى إلى التعاون مع وكالة الفضاء المصرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيدا بإمكانيات وكالة الفضاء المصرية، مؤكدا أن قطاع الفضاء يعد من القطاعات الهامة.

شهد اللقاء، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، الدكتور أحمد الحيوى، مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، الدكتور محمد شكر ندا، القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية.