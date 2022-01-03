التنمية المحلية: الرئيس يتابع باستمرار معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التنمية المحلية إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصورة أسبوعية مع الوزراء المعنيين بالمبادرة الرئاسية معدلات تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها والعمل على إزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء عقده شعراوى مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، لبحث آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يستهدف البرنامج فى المرحلة الأولى بالمحافظة تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابعا بمركز شربين، وسيتم إنشاء حوالى 762 مشروعا فى مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب، وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة والطرق والتضامن الاجتماعى والغاز والمجمعات الحكومية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضح بيان صحفى صادر عن الوزارة اليوم، الإثنين، أن اللقاء يأتى فى إطار الاجتماعات الدورية، التى يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التى تهم المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار حرص المحافظة على الانتهاء من المشروعات الجارية، لتغطية جميع قرى مركز شربين بكافة الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية تعتبر من أعلى المحافظات فى معدلات تنفيذ المشروعات، وهناك جولات ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع التى ستسهم فى تحسين الظروف المعيشية اليومية وخلق "حياة كريمة" للمواطن.

كما ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية الدراسات والتحضيرات الجارية لتحديد المراكز، التى سيتم استهدافها ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وخلال اللقاء، حرص شعراوى على متابعة جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، بالقرى المستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة" ضمن محور التنمية الاقتصادية، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرص عمل مستدامة وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لأبناء القرى لتحسين دخل أفراد الأسرة.

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات ملف المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة، والتنسيق الجارى بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع للبدء فى رفع باقى التراكمات التاريخية الموجودة فى ست مقالب بالمحافظة، موزعين على عدد من المراكز بإجمالى كميات تتخطى 500 ألف طن مخلفات.

وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة للتخلص من باقى التراكمات التاريخية وسيتم البدء فى رفعها بالتوالى، ونقلها إلى المدفن الصحى الآمن بمنطقة قلابشو، لافتا إلى الوزارة قامت خلال العام الماضى بالتخلص من أكبر مقلب للقمامة التاريخية، فى منطقة سندوب بإجمالى تراكمات بلغت حوالى 950 ألف طن، وإنشاء مصنع بطاقة حوالى 1200 طن يوميا على مساحة 18 فدانا وبلغت تكلفة إنشائه حوالى 233 مليون جنيه، لخدمة سبعة مراكز هى (مركز ومدينة المنصورة - حى شرق المنصورة - حى غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بنى عبيد).

وقال شعراوى إنه يتم حاليا القيام ببعض التوسعات والتطوير لمصنع تدوير المخالفات البلدية بالمنزلة، بطاقة استيعابية 640 طنا يوميا بتكلفة 150 مليون جنيه لخدمة 6 مراكز (المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردى ومنية النصر).

وشدد الوزير على أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الشريكة فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، تسعى للانتهاء من كافة المشروعات الجارية بالدقهلية لتكون قادرة على استيعاب حوالى 3500 طن مخلفات يومية وكذا دعم المحافظة بمعدلات لرفع كفاءة جمع ونقل المخلفات للحصول على رضا المواطنين عن مستوى النظافة.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أنه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لدراسة أحد العروض المقدمة من إحدى الشركات العاملة فى مجال المخلفات للقيام بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع فى حى المنصورة شرق وغرب.

كما شهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 والتى تبلغ تكلفتها حوالى 500 مليون جنيه، فى عدد من المحاور منها الرصف وتحسين البيئة والأمن والمرور ودعم الوحدات المحلية والكهرباء، وذلك لسرعة الانتهاء منها بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

وشدد شعراوى على ضرورة تذليل أى معوقات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.

وقال الدكتور أيمن مختار إنه يتابع مع القيادات التنفيذية للمحافظة والجهات المعنية بشكل دورى الموقف الخاص، بتنفيذ مشروعات الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية، حيث بلغت نسب التنفيذ فى العديد من المشروعات حوالى 50%؜ بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع، حيث سيتم تبطين 26 ترعة بميت غمر وترع رى بلقاس وتمى الأمديد، بالإضافة إلى التوسعات الجارية لمحطة مياه بلقاس ونبروه، والتى تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة المحطات وزيادة حصة الفرد من المياه، وكذا رفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة والتى تسهم فى تسهيل حركة المواطنين اليومية وحركة الاستثمار على أرض الدقهلية.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك فى إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس الوزراء.

وأكد شعراوى أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية، واستمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومنع استخدام الشيشة للحفاظ على سلامة جميع المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وحرص شعراوى خلال اللقاء على متابعة جهود المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ الحالية، حيث وجه وزير التنمية المحلية بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة للتعامل الفورى، مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد الدكتور أيمن مختار استعداد كل المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وفقا للخطط التى تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التى يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.