منتدى شباب العالم: مستعدون لتنظيم النسخة الرابعة رغم كورونا

أكدت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستقبال النسخة الرابعة للمنتدى المقرر انطلاق فعاليتها خلال الفترة (10 - 13) يناير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم الانتهاء من معظم الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بهذه النسخة، مشيرة إلى أن انعقاد هذه النسخة رغم أزمة فيروس كورونا يؤكد قدرة الشباب على تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعد منصة حوار تجمع شباب العالم.

وقالت بدر -في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن إقبال الشباب على التسجيل في النسخة الرابعة للمنتدى فاق كل التوقعات، لافتة إلى أن هناك أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتي أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى.

وأضافت أن أفريقيا جاءت بمقدمة القارات المشاركة بالمنتدى؛ نظرا لموقع مصر الاستراتيجي لأنها تقع في قلب العالم، كما أن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا، بجانب دعمها الدائم للشباب الأفريقي والذي ظهر جليًا خلال النسخ الثلاث السابقة للمنتدى.

وأشارت إلى أن الشباب الأفريقي يرغب في المشاركة من أجل الإطلاع على الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المنتدى والذي تحظي باهتمام كبير بالقارة الأفريقية من بينها الطاقة وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات الهامة التي تؤثر على القارة السمراء.

وأكدت أن رغبة الشباب للمشاركة بالمنتدى رغم أزمة كورونا يعكس نجاح المنتدى في خلق مساحة كبيرة للتواصل بين شباب العالم، لافتة إلى أن تحضيرات المنتدى جارية على قدم وساق، حيث تم تجهيز القاعات التي ستعقد فيها ورش العمل وإبلاغ المشاركين في المنتدى.

وأوضحت استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال فعاليات المنتدى، حيث تزينت المدينة بشعار "لوجو" المنتدى والذي تزينت به أيضا طائرات مصر للطيران الناقلة للوفود القادمة للمشاركة بالمنتدى، بجانب استعداد الفرق لاستقبال الوفود بالمطار، مشيرة إلى أن شرم الشيخ مدينة السلام التي يجتمع على أرضها مختلف الجنسيات من أجل الإنسانية ودعم التواصل بين شباب العالم.

وحول المعايير التي يتم من خلالها اختيار الشباب المشارك بالمنتدى، أشارت بدر إلى إنها قائمة على التنوع بين المشاركين لضمان مشاركة قوية من قبل الحضور من حيث الأفكار وتنوعها، منوهة بأنه لم يكن هناك مانع لمشاركة أشخاص للمرة الثانية ولكن يُفسح المجال للشباب المشارك للمرة الأولى، لافتة لوضع شروط جديدة للمشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى أولها ضرورة تلقي المشاركين جرعتي لقاح فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامة الحضور.