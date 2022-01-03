«اعرف حقك».. مبادرة لتوعية وتغيير سلوكيات المواطنين بشأن التعامل مع مياه الشرب

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دوت الخليج

الإسكان تطلق مبادرة «اعرف حقك»

وتعد مبادرة «اعرف حقك»، التى أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق على الموقع الإلكتروني للجهاز، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، وتستهدف هذه المبادرة جميع شرائح المجتمع، وذلك لضمان تحقيق التأثير الايجابي المطلوب بتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب.

الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب يؤكد على أن المبادرة تناولت العديد من الموضوعات التوعوية

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، محمد حسن مصطفي، أن المبادرة تناولت العديد من الموضوعات التوعوية، ومنها، تعريف المواطنين بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخدمات الإلكترونية التي يوفرها مقدمو خدمة مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين.

ومن ضمن النصائح الهامة الخاصة بترشيد وخفض كميات الاستهلاك، هو استخدام القطع الموفرة للمياه، بالإضافة إلى معرفة حزمة من الإجراءات لسهولة التعامل مع مقدمي الخدمة، ومنها (توصيل مياه الشرب، عداد رئيسي – عداد فرعي – إجراءات توصيل خدمة الصرف الصحي – إجراءات طلب فحص عداد – إجراءات استبدال عداد تالف – إجراءات نقل ملكية العداد – اجراءات تغيير النشاط – إجراءات التصالح علي المخالفات – إجراءات تسوية تراكمات قراءة العداد).