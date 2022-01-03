/669993/عندما-غابت-المروءة-والشهامة-شاب-يدفع-الفتاة-بسنت-للانتحار-بسبب-صور-مفبركة

{(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، هكذا خص الله تعالى بالذين يُجاهرون بالفحشاء ويفتشون فى أسرار الناس لإطلاقها علنًا.

دوت الخليج

انتحار فتاة بكفر الزيت بسبب صور مفبركة

هذا الحديث ينطبق تمامًا على من نشر صور مفبركة للطفلة بسنت خالد، 17 عاما والتى أقدمت على الانتحار بسبب تعرضها للإبتزاز الإلكتروني من أحد الشباب، حيث قام بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها على «فيسبوك» لابتزازها لمحاولة لقاءها ، وبعد رفضها قام الشاب بتداول هذه الصور محاولًا الضغط عليها وتهديدها.

سبب إقدام فتاة كفر الزيات على الانتحار

ولم تحتمل الفتاة حديث أهالي قريتها عن سمعتها بعد تداول هذه الصور المفبركة المنسوبة لها، وتعرضت لحالة نفسية سيئة، فأقدمت علي الإنتحار، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، وبعد محاولات لإنقاذها توفيت في اليوم الثاني من دخول المستشفى.

وتركت رسالة لوالدهتا تداولتها العديد من الصفحات علي فيس بوك كتبت فيها، «ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد. أنا متربية أحسن تربية.».