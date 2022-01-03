/669973/النائبة-آمال-رزق-الله-تشارك-فى-قمة-برلمانات-جمعية-من-أجل-المتوسط لبحث-مكافحة-التغيرات-المناخية

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن كافة بلدان لعالم تسعى لايجاد حلول حاسمة لأزمة تغير المناخ التى ظهرت آثارها السلبية خلال العقود الأخيرة، ونتج عنها العديد من الكوارث الطبيعية أخطرها كان حرائق الغابات، موضحة أن مشاركتها فى أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل، التى عقدت في ديسمبر الماضي، كان من بين الإجراءات العاجلة التى تتخذها الدول لمكافحة التغيرات المناخية في منطقة المتوسط.

دوت الخليج النائبة آمال رزق الله تشارك فى قمة برلمانات «جمعية من أجل المتوسط» وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، فى تصريحات صحفية اليوم، أنها شاركت الوفد البرلمانى المصرى، خلال انعقاد أعمال القمة السابعة والجلسة العامة ال١٦ للجمعية، لتترجم دور مصر الدبلوماسى على أرض الواقع إزاء أزمة المناخ، من خلال عقد مناقشات تجرى مع ممثلى البرلمانات الأوربية لتبادل الرؤى حول الأزمة الراهنة، التى تشغل الرأى العام العالمى. النائبة آمال رزق الله تؤكد على دور مصر فى مكافحة التغيرات المناخية وتطرقت النائبة آمال رزق الله، إلى دور مصر فى مكافحة التغيرات المناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لعل أبرزها استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المُناخ Cop 27 العام الجارى ٢٠٢٢.

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