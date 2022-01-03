/669980/نادية-لطفي-اهتمت-بالقضية-الفلسطينية-واكتشفها-رمسيس-نجيب

تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفي، اليوم الموافق 3 يناير، حيث ولدت عام 1937 بمحافظة القاهرة، واسمها الحقيقي بولا محمد شفيق. وسميت "بولا" على اسم إحدى الراهبات اللواتي رافقت والدتها بالمستشفى أثناء ولادتها، وتخرجت من المدرسة الأمانية عام1955 .

دوت الخليج يسرد تفاصيل حياة الفنانة نادية لطفي في ذكرى ميلادها

المخرج رمسيس نجيب يكتشف نادية لطفي

ظهرت الجميلة نادية لطفي لأول مرة على شاشة السينما بعد اكتشاف المخرج رمسيس نجيب لها، وذلك من خلال فيلم سلطان عام 1958، من إخراج وتأليف المخرج نيازي مصطفى، وكان الفيلم من بطولة فريد شوقي ورشدي أباظة و برلنتي عب الحميد ومجموعة من عمالقة الشاشة وقتها.

اختار المخرج رمسيس نجيب اسمًا جديدًا لها وهو "نادية" ليكن الاسم الفني التي اشتهرت به، على اسم شخصية الفنانة فاتن حمامة في فيلم لا أنام.

نادية لطفي في فيلم النظارة السوداء

انطلقت نادية لطفي أنطلاقة حقيقية من خلال فيلم النظارة السوداء، وكان من تأليف إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار لوسيان لامبير، وإخراج حسام الدين مصطفى. تروي أحداث الفيلم قصة فتاة من الطبقة الأرستقراطية اسمها "مادي" تعيش حياتها بلا هدف، ولثرائها يلتف حولها الكثير من الشباب لاستغلالها، حتى تلتقي بالمهندس "عمر" الذي يؤمن أن السعادة في الجد ونفع الآخرين، فتقربا من بعضهما لتجد هي صديق من نوع جديد، ولمحاولته أن يضف لحياتها بعض الجد وتغيرها، وبمرور الوقت ينقلب الحال وتشتعل الأحداث.

أعمال نادية لطفي

يزيد رصيد الفنانة نادية لطفي عن 70 فيلم، من أشهرهم النظارة السوداء، السبع بنات، الناصر صلاح الدين، قصر الشوق وللرجال فقط. وشاركت في مسلسل واحد فقط وهو مسلسل ناس ولاد ناس، وعمل مسرحي باسم بمبة كشر.

نادية لطفي نجمة الإنسانية

كانت نادية ناشطة إنسانية وسياسية قوية طوال حياتها، فمن بداية الصراعات الفلسطينية وهي تناهض القضية وتدعهما بأموالها، وذهبت إلى فلسطين عدت مرات.

وفي حرب يونيو 1967 وجهت لجنة الفن لمناصرة الجنود علي الجبهة، وفي حرب أكتوبر 1973 بادرت بالإنضمام لجمعية الهلال الأحمر لتقوم بتمرض جرحي الحرب، وذهبت لبيروت عام 1982 لتؤكد أن مصر وفنانيها تدعم جانب لبنان.

وأثناء كارثة السيول في فترة الثمانينيات كونت لجنة من نجوم الفن لزيارة المناطق المنكوبة وتقديم المساعدات. كما بادرت نادية لطفي لانشاء صندوق المعاشات للفنانين لحفظ كرامتهم بعد توقفهم عن التمثيل.