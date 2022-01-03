/669989/مستقبل-وطن-بالمحافظات-يكرم-الفائزين-بمسابقة-أوائل-الطلبة

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الأحد، سواء الإشراف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الميادين، بالتزامن مع موجه الطقس السئ في بعض مدن المحافظات، وتنظيم قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وتواصل مبادرة "حياتك تهمنا" لتنفيذ تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والاحياء، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استمرار فعاليات مستقبل وطن بالمحافظات

فعاليات حزب مستقبل وطن بالمحافظات

والبداية جاءت من محافظة الشرقية، واصلت أمانة الحزب في ماراثون "أوائل الطلبة"، والتي ينظمها الحزب بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث انطلقت مسابقات التصفية بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والبداية من مركز أبو حماد شهدت استكمال المرحلة النهائية للمسابقة علي مستوي مدراس المرحلة الثانوية وتنافس 9 مدراس وفازت مدرسة الشهيد إبراهيم رمضان حسونة بالمركز الأول، وأما أمانة مركز مشتول السوق، نظمت احتفالية كبري لتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة،ـ بمراحل التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي، وأما أمانة مدينة الصالحية الجديدة، نظمت احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين بالمركزين الأول والثاني بمسابقة أوائل الطلبة على مستوى جميع المراحل.

حزب مستقبل وطن بالجيزة

وفي محافظة الجيزة، ووسط موجة الأمطار الشديدة، استجاب حزب مستقبل وطن لنداءات المواطنين بمركزي الصف والعياط بالتنسيق مع أجهزة المدن لإزالة أثار الأمطار في أسرع وقت ممكن، وتواصلت الفاعليات التي تنظمها أمانة الحزب بالمحافظة، حيث واصلت أمانة العلاقات العامة بقيادة النائب محمد سلطان تنفيذ مبادرة شتاء دافيء بتوزيع بطاطين ومواد غذائية للفئات الأكثر احتياجًا من أهالي الهرم، وكذلك واصلت أمانة إمبابة تنفيذ حملة "معاً نطمئن" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

حزب مستقبل وطن بسوهاج

وفي محافظة سوهاج، نظمت أمانة شباب الحزب، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة سوهاج، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات، في قرية الطليحات بمركز جهينة، وتجري القافلة الطبية الكشف علي أهالي القرية بالمجان.

حزب مستقبل وطن بالمنوفية

وفي محافظة المنوفية، قامت أمانة مركز منوف، بمتابعة والإشراف على إزالة جميع أثار الأمطار بقري مركز منوف بالشوارع وتمهيدها للسير وتسهيل حركه المرور، والأمر الذي لاقي ذلك استحسان الأهالي ولازالت الأعمال مستمرة بالقري لحين الانتهاء من تنظيف جميع الشوارع.

حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت امانة مركز الداخلة، قافلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بقرية اسمنت، وجري تنظميها لقرية والقري التابعة لها، وقدمت القافلة خدماتها وتطعيم 78 مواطناً من أبناء القرية بلقاح فيروس كورونا، المستجد، وعقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه ومكافحته وجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

وفي محافظة بني سويف، اختتمت امانة مركز اهناسيا، التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة على مستوى إدارة إهناسيا التعليمية، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمراحل التعليم " الابتدائي، الإعدادي، الثانوي" عن فوز بازيد الابتدائية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية بالإدارة، وفوز مدرسة جابر عبد الحفيظ الإعدادية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الإعدادية بالإدارة، وفوز مدرسة ميانة الثانوية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية بالإدارة.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة الغردقة، احتفالية كبري، لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة "أوائل الطلبة"، حيث اقتنصت مدرسة الميناء الثانوية المركز الأول بينما كان المركز الثاني من نصيب مدرسة الثانوية بنات، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وكلمات للقيادات المشاركة في الحفل، وتكريم الطلبة المتفوقين بالشهادات والميداليات وكأس التفوق في المراحل التعليمية المختلفة.

وفي محافظة الغربية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم قوافل متنقلة وثابتة، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، جرعة أولى وثانية، في أول أيام العام الجديد، وأيضا تسجيل الراغبين في التطعيم وتسهيل عملية التطعيم لهم في المراكز الصحية، ومقرات أمانات المراكز أول المحلة الكبري وثالث المحلة.

وفي محافظة الإسماعيلية، اختتمت أمانة مركز الإسماعيلية بالحزب، مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها حزب مستقبل وطن الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأسفرت فوز مدرسة التحرير الابتدائية بالمركز الأول، ومدرسة العمارات بالمركز الثاني.

وفي محافظة الفيوم، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب حيث تم توزيع غطاء الشتاء على اهالينا البسطاء من خلال فريق عمل امانات مراكز اطسا وسنورس وتم التوزيع وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا.

وفى محافظة دمياط، قامت أمانة المرأة بالمحافظة، بزيارة لدار رعاية المسنين لإبائنا وامهاتنا المسنين برأس البر بحضور أعضاء من هيئة مكتب الأمانة وامينات المراكز والأقسام، لمشاركة نزلاء الدار في بداية العام الجديد وتقديم التهنئة لهم والوقوف على أحوالهم وسط ترحيب من إدارة الدار، وعلي جانب آخر، نظمت أمانات كفر البطيخ ومركز دمياط وقسم اول وقسم ثان دمياط، فعاليات نهائي المرحلة الابتدائية من مسابقة أوائل الطلبة، واسفرت المسابقة عن فوز مدرسة الامام محمد عبده بإدارة دمياط التعليمية ومدرسة الاندلس الخاصة بإدارة عزبة البرج التعليمية ومدرسة محمد حسن الشويحي بإدارة كفر البطيخ التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.