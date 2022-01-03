/669994/عبد-المنعم-سعيد-ناعيا-الراحل-إبراهيم-حجازي-ائتمنته-مصر-على-أمانة-الكلمة

نعى النائب عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، النائب إبراهيم حجــازى، عضو مجلس الشيوخ واللتي وافته المنية اليوم أثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي من المقرر ان تشهد استكمال مناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد.

عبد المنعم سعيد ناعيا الراحل إبراهيم حجازي: ائتمنته مصر على أمانة الكلمة

وتابع النائب عبد المنعم سعيد خلال كلمته:" تزاملت مع النائب ابراهيم حجازي بجريدة الاهرام، وفي منتديات صحفية واعلامية عديدة، وأشهد ان هذا الانسان كان من اعز الناس التي أاتمنتهم مصر على امانة الكلمة وعلى حكمة القرار والجرأة في القول والقدرة على ان يكون حكيما في الاوقات الصعبة للوطن وللمؤسسات.

ونعى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عد الوهاب عبد الرازق، النائب إبراهيم حسن حجــازى، عضـــو المجلـــس، وأحــــد أبطـــال حــرب أكتوبــــر المجيــــدة، مؤكدا على أن الفقيد العزيـــز كان أحـــد المؤرخيــن لها من واقع مشاركته الفعلية فى هذه الحربوهــــو أيضــاً الإعلامــــى البـــــارز الــذى عمـــل فــى العديــد من الصحف والمجلات وحصل على جائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة، كما نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاماً.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاثنين، مؤكدا أنه بجانب ذلك فقد قدم الفقيد الغالى عدة برامج تليفزيونية، خاصة الرياضية منهــا، وكــــان اهتمامــــه بهــذا المجـال سبباً فى تنظيم مؤسســـة الأهـــرام للبطولات الرياضيـــة فــى العديـد من المناطق الأثرية والسياحيةوداخل المجلس ومن خلال رئاسته للجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد العـــادى الماضـــى، واصل عطـــاءه للوطــن وأدى رسالته البرلمانية على أكمل وجهرحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوانوإنا لله وإنا إليه راجعون

رئيس الشيوخ ينعى وفاة النائب إبراهيم حجازى«أحد أبطال أكتوبر»«فيديو وصور»

كما دعا الأعضاء للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز، قائلا:"مرة أخرى، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواســـع رحمتـــه، وأن يسكنـــه فسيـــح جناتــه، وعندمـــــا يصلنا إخطار السيد وزير الداخليـــــة بواقعة الوفاة، فسوف أعلن خلـــو مكــــــان الزمـــيل العزيـــز المرحــوم/ إبراهيم حسن حجازى".