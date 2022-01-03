/669995/أغلبية-الشيوخ-تنعى-وفاة-النائب-إبراهيم-حجازي-قدم-الكثير-من-أجل-الوطن

نعي النائب حسام الخولي، ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، النائب إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ الذي وافقته المنية صباح اليوم إثر وعكة صحية، مقدما العزاء لأسرة الراحل.

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وأضاف الخولي، فقدنا نائب قدم العديد من أجل خدمة المواطنين، بل أنه قدم أغلي ما يملك وهي التضحية بحياته عندما شارك في حرب أكتوبر 1973، لافتا أن التضحية من أجل الوطن والدفاع عنه هي أغلي ما يملك الفرد.

وتابع: قدم أدوار كثيرة في هذه الحرب، ولكن الدور الأكبر هو تقديمه لتقرير عن ما حدث خلال الحرب حتي تتعلم منه الأجيال.

مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح النائب إبراهيم حجازى..والأعضاء ينعون النائب إبراهيم حجازى

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قام الأعضاء بالوقوف دقيقة حداد على النائب المرحوم إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والذى وافته المنية صباح الاثنين بعد صراع مع المرض

يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد، من مناقشة وإقرار مواد الإصدار وعددها 10 مواد، بينما لم ينته المجلس من إقرار المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات.

وأثار تعريف السخرة في مشروع قانون العمل الجديد، حالة من الجدل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

وقال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: مواجهة السخرة أمر هام، خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات.

وتابع: لابد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية لإنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس.

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ: كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة.

من جهته قال قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ: هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات.

من جانبه أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية.

ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: التعريف يعبر عن مدلول محدد وتضطبه الاتفاقيات التي حددت المفهوم تماما، مشيرا إلى أن السخرة ليس مصطلح مطلق وإنما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح.