محافظ القليوبية: الدفع بـ 220 معدة لرفع وإزالة آثار الأمطار

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنه تم الدفع بـ 220 معدة من شركة مياه الشرب، بالإضافة لعربات الكسح التابعة للوحدات المحلية موزعة على كافة أنحاء المحافظة؛ لرفع وإزالة آثار الأمطار، موجها رؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى، مع ضرورة توخى الحذر لمواجهة الطقس السيئ.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية صباح اليوم الاثنين؛ لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها المحافظة، حيث تم المرور على مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة.

واطمأن الهجان، خلال الجولة على عملية شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة، وامتداد الطريق الزراعى وأنفاق المحافظة، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

وشدد على ضرورة تواجد جميع العناصر المعنية من الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية والرى، وشركة المياه، بغرف العمليات بالمحافظة، وغرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وناشد المحافظ، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة، وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء تساقط الأمطار.