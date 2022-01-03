عاجل- إدراة منتدى شباب العالم تتبرع بـ50 مليون جنيه للمبادرات التنموية

جدة - نرمين السيد - وتنطلق فاعليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وأعلنت إدراة المنتدى هذا العام شمول قائمة الرعاة الرسميين نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات.

ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل، حرصا منها على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تأتى كل مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا تحملها أى أعباء.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.