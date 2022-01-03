طب عين شمس تحتفل مع مستشفى الأطفال الجامعى بالعام الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - زار مجموعة من طلاب كلية الطب جامعة عين شمس مستشفى الأطفال الجامعى للاحتفال مع الأطفال وتقديم الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم، وذلك بمناسبة العام الميلادى الجديد.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف أ.د. ناصر الخولى بكلية الطب جامعة عين شمس.

وأكد أ.د. ناصر الخولى أن هذا التقليد بدأ منذ سنوات، ويتم الإعداد له سنويا، إذ يبدأ التنظيم لهذه الاحتفالية مع مطلع العام الدراسى والتعريف بالمبادرة ثم عمل مجموعات من الطلبة ممثلين للدفعات المختلفة، لشراء الهدايا والترتيب للحفلة، وذلك بهدف نشر الفكرة وحث الطلاب على بدء العام الجديد بعمل خيرى والشعور بالمرضى من الأطفال.

وتشمل الاحتفالية شراء بطاطين وملابس للأطفال ولعب مختلفة، كذلك يتم عمل حفلة موسيقية وغنائية من العازفين من طلبة كلية الطب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وكذلك التبرع بمبلغ مالى لصالح دعم المستشفى.

وأكد أ.د. ناصر الخولى أن هذا العمل يغرس فى نفوس الطلاب الشعور بالآخر والرغبة فى نشر روح المحبة والبهجة فى النفوس، ودعا إلى تعميم المبادرة ليشارك بها كل محب للخير وللحياة، ووعد بالاستمرار فى عمل هذه الاحتفالية كل عام من أجل خلق جيل من الأطباء مليء بقيم الخير والجمال.