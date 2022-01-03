جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف أ.د. ناصر الخولى بكلية الطب جامعة عين شمس.
وأكد أ.د. ناصر الخولى أن هذا التقليد بدأ منذ سنوات، ويتم الإعداد له سنويا، إذ يبدأ التنظيم لهذه الاحتفالية مع مطلع العام الدراسى والتعريف بالمبادرة ثم عمل مجموعات من الطلبة ممثلين للدفعات المختلفة، لشراء الهدايا والترتيب للحفلة، وذلك بهدف نشر الفكرة وحث الطلاب على بدء العام الجديد بعمل خيرى والشعور بالمرضى من الأطفال.
وتشمل الاحتفالية شراء بطاطين وملابس للأطفال ولعب مختلفة، كذلك يتم عمل حفلة موسيقية وغنائية من العازفين من طلبة كلية الطب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وكذلك التبرع بمبلغ مالى لصالح دعم المستشفى.
وأكد أ.د. ناصر الخولى أن هذا العمل يغرس فى نفوس الطلاب الشعور بالآخر والرغبة فى نشر روح المحبة والبهجة فى النفوس، ودعا إلى تعميم المبادرة ليشارك بها كل محب للخير وللحياة، ووعد بالاستمرار فى عمل هذه الاحتفالية كل عام من أجل خلق جيل من الأطباء مليء بقيم الخير والجمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طب عين شمس تحتفل مع مستشفى الأطفال الجامعى بالعام الجديد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.