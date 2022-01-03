التضامن تعلن أسيس أول كيان مركزى لخدمة مرضى الجذام فى مصر

جدة - نرمين السيد - وافقت وزارة التضامن الاجتماعى على تأسيس أول كيان مركزى لخدمة مرضى الجذام فى مصر تحت اسم (أصدقاء مرضى الجذام للتنمية) برقم 1034، تحت إشراف الإدارة المركزية للاتحادات والجمعيات بالوزارة.





وتأتى الموافقة على تأسيس جمعية أصدقاء مرضى الجذام فى هذا التوقيت، فى إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعى وجهودها نحو تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أولويات التنمية، طبقا لرؤية مصر 2030 فيما يخص دعم القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى دور الوزارة نحو تفعيل الاهتمام بكافة الفئات المجتمعية والعمل على عدم تهميش أى فئة منهم ودعمهم من الجانب الاجتماعى والنفسى وتقديم يد العون والمساعدة لها، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، قال أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام للتنمية، إن هذه المؤسسة تعتبر الكيان الأول فى مصر الذى تم إشهاره مركزيا ليرعى مرضى الجذام وأسرهم، فالمؤسسة تقدم خدمات اجتماعية لمرضى الجذام وأسرهم والعمل على تقديم يد العون لهم بالتعاون مع كافة الجهات سواء فى القطاع العام أو الخاص، موضحا أن المؤسسة تم تأسيسها بعد مرور 4 سنوات من التطوع فى خدمة مرضى الجذام على مستوى محافظة الجمهورية، وتم خلالها الإعداد والتنفيذ لنحو 106 قوافل لخدمة أهالى المرضى.

وأضاف أن مجالات عمل المؤسسة وفقا لما تضمنته موافقة وزارة التضامن تشمل على تقديم مساعدات اجتماعية، وكذلك الخدمات التعليمية والصحية ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وكذلك الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، إلى جانب تقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يتكون من 9 أعضاء وفقا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

وأكدت إيناس محمود نائب رئيس المؤسسة، أن من أهداف مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام ما يلى:

تقديم الخدمات الطبية لمريض الجذام ( وتشمل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعمليات الخفيفة)، وتقديم الخدمات الاجتماعية لمريض الجذام (وتشمل الطعام والكساء وأدوات نظافة )، وكذلك تجهيز مقرات علاج الجذام بما يحتاجه هؤلاء المرضى، من مقاعد الانتظار والأجهزة الطبية وغيرها، وكذلك رفع كفاءة مقرات علاج الجذام بالاحلال والتجديد نظرا لأن هذه المبانى متواجدة من عشرات السنين، وأيضا دعم أبناء مرضى الجذام فى المدارس والجامعات، بخلاف تقديم الدعم المالى لهؤلاء المرضى، فضلا عن الدعم النفسى لهؤلاء المرضى.