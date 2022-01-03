شروط الالتحاق بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية ضمن مبادرة «مصر بلا غرقى»

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى" بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ الدورة الثانية من دورات الإنقاذ والإسعافات الأولية المدعمة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية والكليات المتخصصة ضمن مبادرة (مصر بلا غرقى).





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة شروط الالتحاق بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية المدعمة على النحو التالى: - يشترط أن يكون المتقدم طالبا بأحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا ويجب تقديم اثبات بذلك - تقديم صورتين شخصية حديثة - صورتين بطاقة سارية - تقديم شهادة صحية للتأكد من عدم وجود أى أمراض صحية عامة تعيق ممارسة النشاط الرياضى - حضور الاختبار المبدئى لتحديد المستوى بعد ملء استمارة الاشتراك بوزارة الشباب والرياضة بقيمة 57 جنيها فقط لا غير. - فى حالة نجاح المتقدم فى الاختبار المبدئى يتم استكمال إجراءات الحجز بدفع مبلغ وقدرة 456 جنيها فقط لا غير على الحساب رقم (1000270526667) لدى البنك التجارى الدولى (CIB) والخاص بالمركز الاوليمبى بالمعادى واحضار أصل اذن الدفع. مزايا الاشتراك فى البرنامج يحصل الدارس على كارنيه وشهادة معتمدة من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإضافة إلى كتيب البرنامج. ويأتى ذلك فى إطار استمرار الدعم الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية والاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ بما يفيد شباب الجامعات.

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