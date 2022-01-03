وزيرة البيئة تتفقد معالجة مياه الصرف الصناعى بإحدى الشركات فى 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم جولة تفقدية لمتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد من الشركات الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والتأكد من الالتزام بخطط الإصحاح البيئى، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة وعدد من قيادات الوزارة.





بدأت وزيرة البيئة جولتها بتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى التى نفذتها شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى"، العاملة فى مجال إنتاج منتجات الأجبان والعصائر المتوفرة فى قرابة 200 صنف والتى تتوافق مع المعايير البيئية. وأكدت فؤاد خلال جولتها على أهمية وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى التى نفذتها شركة دومتى، إذ ستساهم الوحدة فى توفير وترشيد استهلاك المياه من خلال الإستفادة من مياه الصرف الصناعى المعالج فى رى حوالى 30% من المسطحات الخضراء، مشيرة إلى تأكيد الشركة على اهتمامها باستخدام كميات أكبر من المياه المعالجة بعد التوسع فى زراعة المناطق المجاورة للمنشأة. وأوضحت وزيرة البيئة أن الوحدة تتوافق مع معايير الصرف على شبكة المجارى العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000، إذ تعتمد على تقنيه المعالجة الكيمائية والبيولوجية، وذلك بعد حصولها على الموافقة البيئية من جهاز شؤون البيئة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة حوالى 40 م3/ساعة، كما تم تنفيذها بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 8 ملايين جنيه.

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