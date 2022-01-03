محافظ البحيرة يصدر حركة تنقلات بالوحدات المحلية

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار فى مادته الأولى تكليف محمد عبد الحميد محمود مرعى بالدرجة الأولى التخصصية(أ) - مدير الإدارة العامة للأزمات والكوراث والحد من المخاطر للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى لمدة عام؛ لحين شغلها بالطرق القانونية. وفى المادة الثانية، تم تكليف عبد الهادى عوض رشوان بالدرجة الأولى التخصصية (أ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى للعمل نائبا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة.

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