الصحة: تطعيم 100 ألف مواطن خلال شهر ديسمبر ضمن حملة معا نطمئن

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تطعيم 100 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا، ضمن حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى، بعدد من محطات القطار والمترو والأسواق التجارية، فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع فى تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة المصرية فى التصدى للجائحة.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى استمرار إقبال المواطنين بكثافة للتسجيل والتطعيم بمراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات مترو الأنفاق، وعدد من محطات القطار والأسواق التجارية، حيث تشمل محطات مترو "الشهداء، السادات، العباسية، شبرا الخيمة، كلية الزراعة، العتبة، جمال عبدالناصر، روض الفرج، حلوان، المرج، ألف مسكن، السيدة زينب وسعد زغلول"، بالإضافة إلى محطة مصر للقطارات برمسيس، ومحطة سيدى جابر بالإسكندرية، والأسواق التجارية "هايبر 1 ومول العرب".

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى وجود 4 فرق بكل مركز من مراكز تلقى اللقاح، تضم الفرق الطبية ومدخلى البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعى التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، للتيسير على المواطنين، والتوسع فى التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

ولفت إلى إذاعة تسجيل صوتى داخل محطات "مترو الأنفاق" من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك للتأكيد على أهمية تلقى اللقاح وتوجيه المواطنين إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقى اللقاح.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.