حصاد قطاع النقل خلال عام 2021 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتوسعت الدولة فى شبكات الطرق والكبارى، ومشروعات الأنفاق والجر الكهربائى، والنقل البحرى والنهرى، كما تم العمل على إعادة هيكلة وتجديد مرافق السكك الحديدية، بما يخدم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة والتيسير على المواطن المصرى، إلى جانب خدمة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.

وفى إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة فى عام 2021، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع النقل.

واستعرض التقرير ما تم إنجازه بمشروعات الطرق الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم تطوير المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوى الغربى، والذى يمتد من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، بتكلفة بلغت 8.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ازدواج طريق (سفاجا – القصير – مرسى علم) بطول 200 كم، بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

كما تم تطوير طريق المنصورة – جمصة (رافد جمصة) بطول 50كم بتكلفة بلغت 1,5 مليار جنيه، وكذلك ازدواج طريق القصاصين – الصالحية بطول 25 كم، وبتكلفة بلغت 90 مليون جنيه.

وبشأن المحاور على النيل، لفت التقرير إلى أنه تم افتتاح محور قوص بإجمالى تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه، وبطول 19 كم، حيث يتضمن المشروع 30 عملاً صناعياً بواقع 15 كوبرى و15 نفقاً، كما تم افتتاح محور عدلى منصور بتكلفة بلغت 1.1 مليار جنيه، وبطول 7 كم، حيث يتضمن 8 أعمال صناعية بواقع 7 كبارى ونفق.

وتضمنت المحاور أيضاً، محور سمالوط على النيل بتكلفة بلغت مليارى جنيه، وبطول 24 كم، حيث يضم 47 عملاً صناعياً بواقع 30 كوبرى و17 نفقاً، وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من محور ديروط بتكلفة بلغت 1.9 مليار جنيه، وبطول 15كم، حيث يتضمن 13 عملاً صناعياً بواقع 10 كبارى، ونفقين، وبربخ، فضلاً عن افتتاح محور كلابشة بتكلفة بلغت مليار جنيه، وبطول 23 كم، ويتضمن 14 عملأ صناعياً بواقع 9 كبارى و5 أنفاق.

أما بالنسبة لمشروعات الكبارى العلوية، فقد ذكر التقرير أنه تم إنشاء 4 كبارى علوية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى (الشرقاوية – قلما – الشموت - طوخ طنبشا)، بتكلفة بلغت 738 مليون جنيه، فى حين تم إنشاء كوبرى البلينا العلوى بطول 1,8 كم، وبتكلفة بلغت 258 مليون جنيه.

كما تم إنشاء كوبرى جرجا العلوى بطول 1,3 كم، بتكلفة بلغت 76 مليون جنيه، وكذلك إنشاء كوبرى المديرية العلوى فى بنى سويف بطول 540م، بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى أعلى مفيض توشكى بطول 450 م، بتكلفة بلغت 240 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرية مع الطريق الساحلى الدولى بالكيلو 21 بطول 1,3 كم، بتكلفة بلغت 288 مليون جنيه.

وعلى صعيد مشروعات السكك الحديدية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تجديد 145 كم سكة على خطوط الشبكة وتركيب 440 مفتاحاً، فى حين تم توريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 34 جراراً.

وبالإضافة إلى ما سبق، تم توريد 598 عربة جديدة من إجمالى 1300 عربة، بينها 499 عربة ذات تهوية ديناميكية، و99 عربة درجة ثانية مكيفة، بينما تم تشغيل 311.2 ألف قطار من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وجاء فى التقرير أنه تم تطوير 116 عربة فرنساوى من إجمالى 126 عربة، بجانب تطوير 117 عربة إسبانى من إجمالى 475 عربة ورفع كفاءة التكييف والتحسين لعدد 90 عربة، فى حين تم تطوير45 عربة نوم من إجمالى 121 عربة، وتطوير وتحسين 927 عربة مميزة ومطورة من إجمالى 1888 عربة.

ورصد التقرير ما تم إنجازه بشأن تطوير نظم الإشارات، موضحاً أنه تم تحديث نظم الإشارات على خط بنها/ بورسعيد، ووصلة الزقازيق/ أبو كبير بطول 214 كم، حيث دخل الخدمة برجان رئيسيان، و5 مزلقانات، بجانب كهربة 20 كم، وكذلك تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، حيث دخل الخدمة 28 برجاً رئيسياً وثانوياً و70 مزلقاناً، بجانب كهربة 180 كم.

وتم تحديث نظم الإشارات على خط بنى سويف/ أسيوط بطول 250 كم، حيث دخل الخدمة 22 برجاً رئيسياً وثانوياً، و47 مزلقاناً، بجانب كهربة 141 كم، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات على خط أسيوط/ نجع حمادى بطول 181 كم، حيث تم إدخال 7 أبراج رئيسية وثانوية، و24 مزلقاناً بالخدمة وكهربة 64 كم.

وفيما يتعلق بمشروعات الأنفاق والجر الكهربائى التى تم تنفيذها، أظهر التقرير أن أهمها تمثل فى إنشاء ورشة عمرة وتخزين الوحدات المتحركة بكوتسيكا على مساحة 15 فداناً بتكلفة بلغت مليار جنيه، بالإضافة إلى توريد 6 قطارات وجرارين للتشغيل على الخط الثانى للمترو بتكلفة بلغت 2.2 مليار جنيه.

أما عن أهم مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى الجارى تنفيذها، فقد لفت التقرير إلى أنه يجرى استكمال أعمال المرحلة الثالثة (العتبة - إمبابة - جامعة القاهرة) من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة، بتكلفة تبلغ 40.7 مليار جنيه، بينما يجرى إنشاء محطة عدلى منصور التبادلية على مساحة 15 فداناً بتكلفة تبلغ 1.4 مليار جنيه.

كما يجرى تنفيذ القطار الكهربائى (مدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) بطول 103,3 كم وبعدد 19 محطة بتكلفة تبلغ 42.7 مليار جنيه، فى حين يجرى تنفيذ مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) بطول 56.5 كم وبعدد 22 محطة، بتكلفة تبلغ 28 مليار جنيه.

وإلى جانب تلك المشروعات يأتى مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بطول 42 كم وعدد 12 محطة، بتكلفة تبلغ 20 مليار جنيه، وكذلك القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين الجديدة – مطروح) بطول 660 كم وبعدد 21 محطة بتكلفة تبلغ 140 مليار جنيه، فضلاً عن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – الملك الصالح) بطول 19 كم وبعدد 17 محطة بتكلفة تبلغ 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد عدد 32 قطاراً مكيفاً للتشغيل على الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة تبلغ 6.3 مليار جنيه.

وفى هذا السياق، أشار التقرير إلى أبرز الإشادات المتعلقة بهذه المشروعات، ومنها اعتبار CNN مشروع القطار الكهربائى السريع داعماً للنمو الاقتصادى فى مصر، حيث تتوقع أن يسهم فى بنائه أكثر من 15 ألف شخص، كما سيستحدث ما يقارب 3800 فرصة عمل غير مباشرة.

ومن جانبها، أعلنت مجلة ENR الأمريكية عن حصول مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو 4B على جائزة أفضل مشروع عالمى لعام 2021 فى فئة النقل والسكك الحديدية.

وتناول التقرير الحديث عن مشروعات النقل البحرى، موضحاً أنه تم إنشاء محور 27 بطول 2,4كم لربط ميناء الإسكندرية (باب 27) بالطريق الدولى الساحلى، بتكلفة بلغت 450 مليون جنيه، وأيضاً إنشاء محور 54 بطول 2.3 كم لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة بلغت 905 ملايين جنيه.

كما تم إنشاء محور الدخيلة بطول 4,5 كم لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة بلغت 816 مليون جنيه، فيما يجرى إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بطول 2.5 كم وطاقة استيعابية تتراوح ما بين 12 لـ 15 مليون طن سنوياً، بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه، وكذلك يجرى إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة بطول 1.8 كم وبتكلفة تبلغ 3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بميناء سفاجا البحرى، أوضح التقرير أنه تم إنشاء ساحة انتظار للشاحنات خارج الميناء بمساحة 48 ألف م2، وبتكلفة بلغت 38 مليون جنيه، وإنشاء مخزن وساحات وأسوار ومظلات بمساحة 5.8 كم2، وبتكلفة بلغت 46 مليون جنيه، بينما يجرى إنشاء محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بطول رصيف 1.1 ألف متر، وبتكلفة بلغت 2.6 مليار جنيه.

وعن ميناء دمياط، ورد فى التقرير أنه تم بناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنا، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة للسفن، بتكلفة بلغت 822 مليون جنيه، بينما يجرى إنشاء محطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بطاقة تداول تصل لـ 3.5 مليون حاوية مكافئة، وبأطوال أرصفة تبلغ حوالى 2 كم، وذلك بتكلفة تبلغ 4.5 مليار جنيه.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى ميناء نوبيع البحرى الذى تم رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية والبنية التحتية والمنشآت به، بتكلفة بلغت نحو 104 ملايين جنيه.

واستكمالاً لمنظومة النقل، تطرق التقرير إلى أبرز ما تم بمشروعات النقل النهرى خلال عام 2021، موضحاً أن حجم البضائع المنقولة نهرياً وصل لنحو 4.3 مليون طن، وتم إصدار 1728 رخصة للوحدات النهرية و2100 رخصة لأفراد طاقم التشغيل، بالإضافة إلى تدريب 1389 من أطقم التشغيل.

واستعرض التقرير مشروعات إزالة الاختناقات وتطهير وتكريك المجارى الملاحية، مشيراً إلى وصول كمية تكريك لإزالة الاختناقات بالمجارى الملاحية إلى حوالى 3.4 مليون م3، بينما يتم تطوير كبارى أهوسة المالح بواقع 2 كوبرى سيارات وكوبرى سكة حديد، بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.

كما يجرى تحويل 2 كوبرى من ثابت إلى متحرك على ترعة الإسماعيلية فى (مسطرد – أبو زعبل)، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم حماية 7.5 كم من جسور ترعة النوبارية، ورفع كفاءة هويس المالح الكبير.

وأشار التقرير إلى مشروع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) الجارى تنفيذه كمرحلة أولى من القاهرة حتى أسوان، موضحاً أنه يتم تطبيقه لأول مرة فى مصر وإفريقيا، حيث يساهم فى أعمال تأمين ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان.

وأضاف التقرير أن المشروع يساهم أيضاً فى تزويد الفنادق العائمة بالخرائط الإلكترونية ومتابعة تحركاتها، فضلاً عن تخفيف الضغط على شبكة الطرق التى تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويًا، فيما يؤدى إلى زياد نقل البضائع عبر نهر النيل.