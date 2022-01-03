حملات لمواجهة المخالفات والإشغالات بمدينة 6 أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ عدة حملات لمواجهة مختلف أنواع المخالفات والإشغالات والتعدى على حرم الطرق ومصادرة مركبات " التوك توك" بالمناطق المختلفة بالمدينة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومنها الإدارة العامة لشرطة التعمير والمرور ومديرية أمن الجيزة.





وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم شن حملة لإزالة المخالفات والإشغالات شملت القطاع الجنوبى والقطاع الشرقى منطقة غرب سوميد، إذ تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع بمنطقة القرى السياحية والتحفظ على مركبات "توك توك" و"تروسيكلات" وعربات بيع أطعمة.

وأضاف أنه تم شن حملة إزالة للمخالفات والإشغالات وضبط المحال المخالفة بالأحياء الأول والثانى والثالث، والمراكز التجارية (الأمل – الملكة – الأمير - على الدين - جابى مول)، مؤكدا أنه تم رفض كل طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى التى تم تقديمها بعد المهلة المقررة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على المخالفات بأحياء المدينة.

وفى ذات السياق، أكد المهندس عادل النجار، أنه تم شن حملة أخرى لإزالة المخالفات والإشغالات بالمحال المخالفة بالقطاعين الشمالى والجنوبى بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التعمير، إذ أسفرت الحملة عن إزالة المخالفات والإشغالات بالحيين السابع والثامن ومحور جمال عبدالناصر، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ12 محلا بالحى الأول، وذلك لمزاولة أنشطة تجارية بدون رخصة تشغيل.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أصحاب المحال التى تزاول أنشطة بدون رخصة تشغيل بسرعة التوجه لمقر جهاز المدينة للتقديم والحصول على رخصة التشغيل، مضيفا أنه يتم رفع عدادات استهلاك المرافق أو بعضها عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة، ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بموافقة صريحة من الجهاز كما يتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة لحين إعادة الشئ إلى أصله.

وشدد رئيس الجهاز، على عدم التهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، وأنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات لردع المخالفين وتطبيق القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات تم تنفيذها بإشراف من المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالى، والمهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبى، والمهندسة حنان عبدالعظيم، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقى، والعميد أحمد فوزى، المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة، والمهندس محمد الغندور، المشرف على الأحياء بالقطاع الجنوبى، والمهندس راضى خليل، معاون رئيس الجهاز للقطاع الشرقى، وإسلام عادل، مدير إدارة الإشغالات، والمهندس مصطفى عبدالسلام، مسئول إدارة تراخيص التشغيل، وبالتنسيق مع العميد ضياء سعد، رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولى الجهات والإدارات المختصة.