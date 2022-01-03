محافظ بورسعيد يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لعقد لقاء بين محافظ بورسعيد ووزير الاتصالات و لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالسيد وزير الاتصالات، مثنيا على جهوده المثمرة بمحافظة بورسعيد والتى جاءت خلال تطبيق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد، كأول محافظات الجمهورية.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة، عقد لقاء بديوان عام المحافظة لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات، كما يتضمن برنامج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم، وافتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة في جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.