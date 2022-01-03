وزيرة البيئة تتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة ”دومتى” للصناعات الغذائية

د. ياسمين فؤاد : وحدة معالجة الصرف الصناعى نموذج جيد لإستغلال وتوفير المياه نأمل فى تطبيقه فى كافة المنشآت
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم بجولة تفقدية لمتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد من الشركات الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والتأكد من الالتزام بخطط الإصحاح البيئى، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة.
بدأت وزيرة البيئة جولتها بتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التى نفذتها شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى"، العاملة فى مجال إنتاج منتجات الأجبان والعصائر المتوفرة في قرابة 200 صنف والتى تتوافق مع المعايير البيئية .
وأكدت فؤاد خلال جولتها على أهمية وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التى نفذتها شركة دومتى ،حيث ستساهم الوحدة فى توفير و ترشيد استهلاك المياه من خلال الإستفادة من مياه الصرف الصناعى المعالج فى رى حوالى ٣٠% من المسطحات الخضراء ، مشيرةً إلى تأكيد الشركة على إهتمامها بإستخدام كميات أكبر من المياه المعالجة بعد التوسع في زراعة المناطق المجاورة للمنشأة .
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوحدة تتوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 ،حيث تعتمد علي تقنيه المعالجة الكيمائيةوالبيولوجية ، وذلك بعد حصولها علي الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة حوالى 40 م3/ساعة ، كما تم تنفيذها بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 8 مليون جنية .
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