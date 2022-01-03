منتدى شباب العالم ينطلق 10 يناير بشرم الشيخ.. ويتبرع بـ 50 مليون جنيه للمبادرات التنموية

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير . وأعلنت إدارة المنتدى هذا العام عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة من المؤسسات المصرية العالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات. ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل حرصا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء. كما أعلنت إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية . منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي . وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام 2017 و2018 و2019، ويهدف إلي جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية ، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلي العالم ، وقداعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضابا الشباب.

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