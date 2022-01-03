/670006/هشام-الجاهل-مصداقية-الدولة-نجحت-فى-تحويل-منتدى- شباب-العالم-من-مجرد-مبادرة-لأهم-منصة-دولية

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم نح خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 4 أعوام، فى أن يتحول من مجرد مبادرة من مجموعة من الشباب المصرى فى مؤتمر الإسماعيلية، ليتم اعتماد فى فبراير الماضى من قبل الأمم المتحدة ليصبح منصة دولية لتبادل الحوار بين شباب العالم.

دوت الخليج

هشام الجاهل: مصداقية الدولة نجحت فى تحويل منتدى شباب العالم من مجرد مبادرة لأهم منصة دولية

وأوضح عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، أن السر وراء نجاح منتدى شباب العالم وتفوقه فى كل نسخة مقارنة بالنسخ السابقة لها، هى المصداقية التى حرصت عليها القيادة السياسية منذ المرة الأولى لانعقاده فى 2017، مشيرا إلى أن حرص الدولة على تنفيذ توصيات المنتدى وخروجها للنور هو السبب فى ثقة العالم والمؤسسات الدولية فى هذه المبادرة التى أصبحت منصة هامة ينتظرها الشباب من مختلف البلدان للمشاركة بها.

منتدى شباب العالم

ينطلق منتدى شباب العالم من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.