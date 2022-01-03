/670007/الحزن-يخيم-على-الجلسة-للعامة-للشيوخ-دقيقه-حداد-على-روح-النائب-إبراهيم-حجازي-وعبد-الرازق-أحد-أبطال-حرب-أكتوبر-والنواب-أعز-من-ائتمنته-مصر-على-أمانة-الكلمة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وقوف الاعضاء دقيقة حداد على النائب المرحوم إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والذى وافته المنية صباح الاثنين بعد صراع مع المرض.

وخلال كلمات مؤثرة نعى رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والسادة الاعضاءـ الراحل ابراهيم حجازي، حيث اكدوا على انه بطل من ابطال حرب اكتوبر المجيدة، وان مصر فقدت عزيزا تم ائتمانه على امانة الكلمة وقوة الرأي.

دوت الخليج

في البداية نعى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عد الوهاب عبد الرازق، النائب إبراهيم حسن حجــازى، عضـــو المجلـــس، وأحــــد أبطـــال حــرب أكتوبــــر المجيــــدة، مؤكدا على أن الفقيد العزيـــز كان أحـــد المؤرخيــن لها من واقع مشاركته الفعلية فى هذه الحربوهــــو أيضــاً الإعلامــــى البـــــارز الــذى عمـــل فــى العديــد من الصحف والمجلات وحصل على جائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة، كما نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاماً.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاثنين، مؤكدا أنه بجانب ذلك فقد قدم الفقيد الغالى عدة برامج تليفزيونية، خاصة الرياضية منهــا، وكــــان اهتمامــــه بهــذا المجـال سبباً فى تنظيم مؤسســـة الأهـــرام للبطولات الرياضيـــة فــى العديـد من المناطق الأثرية والسياحيةوداخل المجلس ومن خلال رئاسته للجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد العـــادى الماضـــى، واصل عطـــاءه للوطــن وأدى رسالته البرلمانية على أكمل وجهرحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوانوإنا لله وإنا إليه راجعون

رئيس الشيوخ ينعى وفاة النائب إبراهيم حجازى«أحد أبطال أكتوبر»«فيديو وصور»

كما دعا الأعضاء للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز، قائلا:"مرة أخرى، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواســـع رحمتـــه، وأن يسكنـــه فسيـــح جناتــه، وعندمـــــا يصلنا إخطار السيد وزير الداخليـــــة بواقعة الوفاة، فسوف أعلن خلـــو مكــــــان الزمـــيل العزيـــز المرحــوم/ إبراهيم حسن حجازى".

عبد المنعم سعيد ناعيا الراحل إبراهيم حجازي: ائتمنته مصر على أمانة الكلمة

ونعى النائب عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، النائب إبراهيم حجــازى، عضو مجلس الشيوخ، متابعا:” تزاملت مع النائب ابراهيم حجازي بجريدة الاهرام، وفي منتديات صحفية واعلامية عديدة، وأشهد ان هذا الانسان كان من اعز الناس التي أاتمنتهم مصر على امانة الكلمة وعلى حكمة القرار والجرأة في القول والقدرة على ان يكون حكيما في الاوقات الصعبة للوطن وللمؤسسات”.

«أغلبية الشيوخ» تنعى وفاة النائب إبراهيم حجازي: قدم الكثير من أجل الوطن

وقال النائب حسام الخولي، ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، فقدنا نائب قدم العديد من أجل خدمة المواطنين، بل أنه قدم أغلي ما يملك وهي التضحية بحياته عندما شارك في حرب أكتوبر 1973، لافتا أن التضحية من أجل الوطن والدفاع عنه هي أغلي ما يملك الفرد.

وتابع: قدم أدوار كثيرة في هذه الحرب، ولكن الدور الأكبر هو تقديمه لتقرير عن ما حدث خلال الحرب حتي تتعلم منه الأجيال.

أكمل نجاتي ناعيا النائب إبراهيم حجازي: حارب الإرهاب

وقال النائب أكمل نجاتي أن النائب ابراهيم حجازي حارب الإرهاب و رفع شعار “يا نحن و الوطن يا هم”.

سيد عبد العال ناعيا إبراهيم حجازي: أحد من واجهوا الإرهاب بالفكر و الكلمة و الرأي

وقال رئيس حزب التجمع النائب سيد عبد العال ناعيا حجازي:” احد من واجهوا الإرهاب بالفكر و الكلمة و الرأي”.