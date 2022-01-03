نبيل الحلفاوي ينعي الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي بهذه الكلمات

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حرص الفنان نبيل الحلفاوي على نعي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إبراهيم حجازي، الذي توفى صباح اليوم الاثنين الموافق 3 يناير، إثر أزمة صحية نتج عنها دخوله غرفة العناية المركزة في بداية ديسمبر الماضي.

دوت الخليج ترصد نعي نبيل الحلفاوي للكاتب والناقد الرياضي إبراهيم حجازي.

نبيل الحلفاوي ينعي إبراهيم حجازي

ودع الفنان نبيل الحلفاوي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إبراهيم حجازي، بعد وفاته صباح اليوم، بنشر نعي عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقال: "رحم الله الكاتب والإعلامي الناقد الرياضي الأستاذ إبراهيم حجازي".

وأضاف الحلفاوي، في حديثه وقال:"خالص العزاء لأسرته وتلاميذه وللساحتين الصحفية والرياضية".

ماندو إبراهيم حجازي ينشر خبر وفاة والده

نشر ماندو إبراهيم حجازي اليوم على حسابه الشخصي خبر وفاة والده قائلًا:"إنَّا لله إنَّا إليه راجعون.. إنتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبي"، وأستكمل:"تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي".

إبراهيم حجازي صحفيًا وناقدًا رياضيًا

تخرج إبراهيم حجازي من المعهد العالي للرياضة بالهرم عام 1967، وبعدها في عام 1975 أنضم لمؤسسة الأهرام ككاتب صحفي، وبعد تحقيق شهرة وبراعة في المجال الصحفي.. فاز حجازي بجائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة المكتوبة سنة 1985، فانطلق لإنشاء مجلة الأهرام الرياضية لتخرج للنور عام 1990، وظل رئيس تحرير المجلة لمدة 19 سنة.

استمر إهتمام إبراهيم حجازي للرياضة مسيطرًا عليه، حتى نظمت مؤسسة الأهرام بطولات رياضية ذات طابع خاص، حيث أنها كانت تقام في الأماكن الأثارية والسياحية في أرجاء مصر.

قدم حجازي برنامجه الشهير في دائرة الضوء

ظهر الصحفي إبراهيم حجازي في برامج عديدة، وقدم بنفسه برامج أخرى، وانقطع لفترة تصل إلى 7 سنوات، ثم عاد ببرنامجه الأشهر دائرة الضوء عام 2017؛ ليجوب في أنحاء مصر ويسلط الدوء على المواهب المتنوعة والأفكار الجديد والنماذج الإجابية الذي يجب إتباعها.

كان يُعرض برنامج دائرة الضوء على شاشة القناة الأولى من الأحد إلى الأربعاء كل أسبوع، لمدة ساعتين في اليوم على الهواء مباشرة.

المحارب.. إبراهيم حجازي

شارك الصحفي والناقد إبراهيم حجازي في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وظل يحكي عنها وينشر الوعي بها وسط الشباب من خلال كتاباته وبرامجه.

عضو مجلس الشيوخ

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين 100 عضو جديد لمجلس الشيوخ، وذلك سنة 2020، وكان إبراهيم حجازي من ضمن المعينين بالمجلس، ذلك لشعبيته الواسعة ومحبة الناس له، وكان دائمًا له رأي قوي في القضايا المختلفة.