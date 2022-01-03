/670013/الخطيب-يشارك-في-تشييع-جثمان-ابراهيم-حجازي-من-مسجد-الفاروق-فيديو

حضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للمشاركة في تشييع جثمان الإعلامي والكاتب الصحفي السابق ابراهيم حجازي من مسجد الفاروق في المعادي ويرصد دوت الخليج تشييع الجثمان من خلال البث المباشر من أمام مسجد الفاروق بالمعادي.

ويشارك في تشييع الجثمان العديد من رموز الرياضة المصرية على رأسها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي ومحمد فضل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء السابقين بجانب العديد من رموز الزمالك والرياضة بشكل عام. الخطيب يشارك في تشييع جثمان ابراهيم حجازي من مسجد الفاروق وكان قد توفي النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ سابقا، بعد وعكة صحية استمرت لأيام. والنائب إبراهيم حجازي، تولى سابقًا رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق ومقدم البرنامج الرياضي "دائرة الضوء “.

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