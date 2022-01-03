/670016/إدارة-منتدى-شباب-العالم-تتبرع-بخمسين-مليون-جنيه-للمبادرات-التنموية

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. وأعلنت إدارة المنتدى هذا العام عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات.

دوت الخليج

إدارة منتدى شباب العالم يتبرع بخمسين مليون جنيه للمبادرات التنموية

ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانيةجميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل، حرصًا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنةالعامة للدولة المصرية، حيث تأتي كافة مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء. كما أعلنت إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ خمسين مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام، ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.

انطلاق منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.