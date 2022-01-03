/670017/الغضبان-توصيل-كابلات-فايبر-في-688-منشأة-حكومية-ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أنه تم توصيل كابلات الفايبر إلى 688 منشأة حكومية في إطار منظومة التحول الرقمى التي تم اطلاقها بالمحافظة ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

جاء ذلك خلال كلمة محافظ بورسعيد بالمؤتمر الذي تم عقده بحضور الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قاعة فايزة أبو النجا، بالديوان العام لمحافظة بورسعيد بنطاق حي الشرق.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أستقبل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فور وصوله لديوان عام محافظة بورسعيد، لافتتاح 3 مكاتب بريد بعد التطوير ، وتفقد عدد من المشروعات والمنشآت التابعة للوزارة في المحافظة.

وعقد محافظ بورسعيد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات، فور وصوله لديوان عام المحافظة، بحضور الوفد المرافق له، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بورسعيد.

«الغضبان».. توصيل كابلات فايبر في 688 منشأة حكومية ببورسعيد

ويتضمن برنامج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم، وافتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة في جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.

يذكر أنه تولى المهندس عمرو طلعت منصب وزيرً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 14 يونيو 2018. ويتمتع طلعت بخبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما أنه ضليع في وضع وتنفيذ استراتيجيات أنشطة وأعمال مختلفة في مصر. وانضم الدكتور طلعت إلى فريق عمل شركة "آي بي إم IBM" في أغسطس 1988، وتقلد عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية، حيث شغل منصب المدير العام في 23 مايو 2010، وأصبح المدير الإقليمي لفرع الشركة بمصر منذ عام 2005. وبالإضافة إلى ذلك، شغل طلعت الكثير من الوظائف الهامة بالشركة كمدير قطاع شركاء الأعمال ومدير مجموعة الأنظمة والتكنولوجيا.

وخلال فترة عمله، تخطى نطاق عمله الأهداف المالية ليشمل أهدافًا استراتيجية وتشغيلية مثل بناء رأس المال البشري، ورفع مستوى ولاء العملاء، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والاهتمام بمؤشرات الأداء الرئيسية للموظفين. وأقام علاقات مع مسؤولين ومديرين تنفيذيين من مختلف القطاعات، على المستوى المحلي والدولي، لجذب استثمارات كُبرى وصفقات دمج واستحواذ.

ويقوم طلعت بتدريس استراتيجيات ونُهج التسويق والبيع، والسلوك التنظيمي، والإدارة الاستراتيجية، بجامعة القاهرة كأستاذ مساعد. وهو عضو فخري بمجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة القاهرة وعضو مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

وتخرج طلعت من كلية الهندسة، جامعة القاهرة عام 1983 وأكمل دراساته العليا بها في مجال الهندسة الإلكترونية. كما حصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية باريس لإدارة الأعمال، بجامعة باريس، وحصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من معهد إلينوي للتكنولوجيا، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إسلسكا بفرنسا.