/670018/اللجنة-الأولمبية-المصرية-تنعي-الكاتب-الصحفي-إبراهيم-حجازي

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بأحر التعازي لوفاة الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنيه صباح اليوم الأثنين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التعازي لأسرة الراحل إبراهيم حجازي وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان لرحيل الفقيد الذي كان مثال يحتذى به وكان له تأثير على الحياة الرياضية بكاتاباته وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والعديد من المواقف المهمة والتي سيتذكرها الجميع للراحل إبراهيم حجازي، تغمده الله عزل وجل بخالص رحمته وأسكنه فسيح جناته.

بحضور الخطيب وحسام غالي وعبدالعزيز عبدالشافي.. تشييع جنازة النائب إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ

شهد مسجد الفاروق بالمعادى اليوم الأحد مراسم تشييع جثمان النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض وذلك بمشاركة كابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وكابتن عبدالعزيز عبدالشافي.

وكان قد توفي النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ سابقا، بعد وعكة صحية استمرت لأيام.

والنائب إبراهيم حجازي، تولى سابقًا رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق ومقدم البرنامج الرياضي "دائرة الضوء “.

رئيس الشيوخ ينعي الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ

ونعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ النائب إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية اليوم.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: فقدنا شخصية صحفية لامعة وإعلامياً قديراً وعضواً بارزاً من أعضاء المجلس ورجلاً وطنياً محباً لوطنه حتى آخر لحظات حياته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.