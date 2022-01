/670019/غيور-وحمش-مشاجرات-كاني-ويست-مع-كيم-كارداشيان-بشأن-ملابسها-ومستحضرات-التجميل

ويرصد لكم موقع دوت الخليج لمحات عن حياة كاني ويست وكيم كارداشيان قبل الطلاق وذلك خلال السطور القادمة.

كاني ويست يغضب من ملابس كيم كارداشيان

قد كشفت في وقت سابق نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، عن وجود خلاف مع كاني ويست بسبب ملابسها الجريئة، الخاصة بآخر حفل حضرته "ميت جالا 2019"، وفقًا لموقع "buzzfeed".

كما قامت بالتحدث كيم كارداشيان عن رحلة كاني ويست الدينية وكيف أصبحت تتنازل له الآن بشأن وجهة نظره الأكثر صرامة كمتدين، قائلة خلال حديثها بإحدى حلقات برنامجها الواقعي Keeping Up with the Kardashians: "تنحصرمعظم المشاكل بيننا في طريقة تربية الأطفال".

معلومات عن كاني ويست زوج كيم كارداشيان

نشأ كانييه أوماري ويست في عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة شيكاجو، استغل موهبته في الشعر في الراب، حيث بدأ بغناء الراب منذ أن كان بالسابعة من عمره، وأخبر والدته دوندا بأنه يريد أن يتخذ من الموسيقى والغناء مهنة له في المستقبل.

قام كاني بتركَ الدراسة في العشرين من عمره، وبدأ بشقّ طريقه في عالم الموسيقى حيث لاقى دعمًا ومساندة كبيرين من والدته.

قد عمل كاني بداية في إنتاج الأغاني على نطاق ضيق، إلا أن الأمر سُرعان ما تغير ونال شُهرة واسعة بعد أن سنحت له فرصة التعرف على المغني جي زي.

تميّزت موسيقى كاني ويست بالإبداع والمُجازفة باختيار الألحان والكلمات، فلاقت استحسان النُّقاد والمُستمعين على حد سواء.

ودائمًا ما تصدّر اسم كاني ويست الأخبار والصّحف بعناوين تتحدّث تارةً عن إنجازاته وعن القصص المُثيرة للجدل حول شخصيّته وحياته تارة أُخرى.

فور ارتباطه بكيم كاردشيان، دومًا ما يخلف أزمات بينه وبين المشاهير بسبب غيرته الزائدة عليها، حيث يرى زوج كيم أن مجرد الإعجاب بصفحتها هي مغازلة -غير مسموح بها- من أي شخص، فضلا عن المعارك التي دارها بسبب رفضه لابنتهما بأن تضع مستحضرات التجميل.