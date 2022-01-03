«صور»..عقد قران نجلة النائب عمرو أبو السعود وكيل زراعة الشيوخ بمسجد الشرطة

/670020/صورعقد-قران-نجلة-النائب-عمرو-أبو-السعود-وكيل-زراعة-الشيوخ-بمسجد-الشرطة

شهد يوم أمس، السبت، عقد قران كريمة النائب عمرو أبو السعود وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، المهندسة دنيا عمرو أبو السعود، على الدكتور هشام محمد نبيل مدير العقود بشركة بريتش بتروليوم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور أفراد العائلتين، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

دوت الخليج

عقد قران نجلة النائب عمرو أبو السعود وكيل زراعة الشيوخ بمسجد الشرطة

وحرص لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية على حضور حفل عقد القران، وعلى رأسهم المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، والنائب محمد محمود عبد القوي أمين سر زراعة النواب، وعدد من قادة الأحزاب السياسية، والوزراء، والمحافظين ونوابهم.

وحضر حفل عقد القران كل من النائب عبد القادر الجارحي أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم وعضو مجلس الشيوخ، وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والنائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الإتصالات بالنواب.

ومن أعضاء مجلس الشيوخ كل من الكابتن وليد هويدي، و النائب حاتم المليجي، والنائب محمد طه عليوه، والنائب محمد عبد الحفيظ، و النائبة منى الخشاب، والنائب عمر زايد، والنائب وليد المليجي، والنائب أحمد الشراني، والنائب سمير بيومي، وغيرهم من أعضاء المجلس.

ومن أعضاء مجلس النواب كل من النائب محمد طه الخولي، والنائب سيد سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبد التواب عبد القادر، والنائب أيمن شكر، وغيرهم، ومن النواب السابقين علاء مكادي، وربيع أبو لطيعة، وممدوح الحسيني، وهشام والي، ومصطفى مؤمن، وعد من الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وحماة الوطن وغيرهم، وعدد كبير من المستشارين وقيادات الشرطة وأساتذة الجامعات والصحفيين.

وعلى أصوات الإبتهالات والأناشيد والأغاني الدينية إحتفل الحضور بعقد القران ليرسم البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين ويسعد العروسين وأهلهم بالجمع الكريم.