/670024/صبورة-السيد-معلقة-على-إنشاء-مجمع-صناعي-للأجهزة-التعويضية-يؤكد-سياسة-الدولة-الحكيمة-تجاه-ذوي-الهمم

علقت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على توجيه الرئيس السيسي للأجهزة المعنية بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية في مصر، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وعدد من الوزارء، بأنها سياسة حكيمة تؤكد وعي الدولة بأهمية دور ذوي الهمم في المجتمع، وأن الدولة المصرية أصبحت تضع هذه الفئة في عيونها باعتبارهم كنز كما ذكر الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف.

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ونوهت النائبة صبورة السيد خلال بيان لها، بأهمية الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، من أجل نقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام افضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.

صبورة السيد معلقة على إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية: يؤكد سياسة الدولة الحكيمة تجاه ذوي الهمم

وأكملت عضو لجنة التعليم أن توطين هذه الصناعة في مصر،من الخطوات الهامة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي، إضافة إلى أنه سيوفر بشكل كبير إنتاج محلي للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مما سيؤدي إلى تخفيف أصحاب هذه الإعاقة التي يعانون أشد المعاناة، حيث أن عددهم ليس بقليل في الدولة.

وتطرقت النائبة صبورة السيد إلى إشكالية حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، يأتي ضمن استراتيجية حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير رعاية جيدة لهم وحماية اجتماعية.