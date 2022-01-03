«طبطبتوا على روحي بسؤالكم»..أول تعليق من سما إبراهيم بعد تعرضها لوعكة صحية

/670025/طبطبتوا-على-روحي-بسؤالكمأول-تعليق-من-سما-إبراهيم-بعد-تعرضها-لوعكة-صحية

خرجت الفنانة سما إبراهيم لتطمأن الجمهور عليها، بعدما أثارت الجدل بمنشورلها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تشير إلى تعرضها لمحنة شديدة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة لسما إبراهيم بعد محنتها الشديدة

وكتبت سما إبراهيم منشور أخر، لتشكر به جمهورها الحبيب وزملائها في الوسط الفني، فقالت: «الحمد لله.. كل كلمات الحب والامتنان مش حتقدر تعبر عن الشعور الصادق بالمحبة والاهتمام اللي مليتوا بي قلبي وطبطتوا على روحي بي بسؤالكم واهتمامكم و جدعنة ولا البلد اللي بتظهر في الشدة».

وتابعت: «مهما عبرت ليكم عن قد ايه رسايلكم واهتمامكم الصادق دعمني مش حعرف اوفيكم حقكم .. وحقكم عليا اني قلقتكم معايا».

سما إبراهيم تكشف تعرضها لوعكة صحية شديدة

واستكملت: «الحمد لله كان دور برد وإجهاد شديد جدا جدا بالقوي يعني.. وأثاره الصحية امتدت الى التهاب حاد في الحنجرة .. يعني بإذن الله مش حعرف اغلس عليكوا شويه كده بصوتي».

سما إبراهيم ثير الجدل بمنشور تطالب به الدعاء لها

وكانت فاجأت الفنانة سما إبراهيم منذ ساعات متابعيها عبر موقع فيس بوك بطلب الدعاء منهم، حين كتبت: "الحمد لله ..لأول مرة اطلب من حضراتكم أن تدعو لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي.. ما أمر به اختبار اعلم أنه مشيئة الخالق واتعلق بقدرته ولطفه.. اسألكم الدعاء".

وما أن كتبت ذلك حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على الدعاء لها والاطمئنان على حالتها الصحية خاصة أنها بعدم كتابة نوع المرض حتى أقلقت من شاهدوا البوست أكثر.

سما إبراهيم تتألق في «موضوع عائلي»

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة سما إبراهيم مؤخرًا في مسلسل «موضوع عائلي»، بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلي.

قصة مسلسل موضوع عائلي

وتدور أحداث العمل حول إبراهيم، الشخصية التي يجسدها الفنان ماجد الكدوانى، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية.