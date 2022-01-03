أيمن يونس ينعي الإعلامي إبراهيم حجازي

تقدم أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق بأحر التعازي في وفاة الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، والذي وافته المنيه صباح اليوم الأثنين.

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وكتب أيمن يونس في وفاة إبراهيم حجازي "رحيل فارص مخلص من فرسان الصحافة الرياضية والوطنية، توفي الأستاذ إبراهيم حجازي، ربنا يرحمة ويغفر له ويصبر أهله وتلاميذة ومحبيه".

اللجنة الأولمبية المصرية تنعي الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بأحر التعازي لوفاة الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنيه صباح اليوم الأثنين.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التعازي لأسرة الراحل إبراهيم حجازي وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان لرحيل الفقيد الذي كان مثال يحتذى به وكان له تأثير على الحياة الرياضية بكاتاباته وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والعديد من المواقف المهمة والتي سيتذكرها الجميع للراحل إبراهيم حجازي، تغمده الله عزل وجل بخالص رحمته وأسكنه فسيح جناته.

بحضور الخطيب وحسام غالي وعبدالعزيز عبدالشافي.. تشييع جنازة النائب إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ

شهد مسجد الفاروق بالمعادى اليوم الأحد مراسم تشييع جثمان النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض وذلك بمشاركة كابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وكابتن عبدالعزيز عبدالشافي.

وكان قد توفي النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ سابقا، بعد وعكة صحية استمرت لأيام.

والنائب إبراهيم حجازي، تولى سابقًا رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق ومقدم البرنامج الرياضي "دائرة الضوء “.