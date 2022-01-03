أمن مطروح ينقل السيدات وكبار السن إلى مقرات الأحوال المدنية

جدة - نرمين السيد - جهزت مديرية أمن مطروح، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن مطروح، بتجهيز قوافل وأتوبيسات لنقل بعض المواطنين "سيدات – كبار السن" من محل سكنهم إلى إدارة الأحوال المدنية ومكانتها المختلفة بنطاق المديرية، وذلك لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى بالمجان.





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