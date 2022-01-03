التعليم: 28 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى مصر بنهاية 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم خلال العام الماضى افتتاح 12 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية،بالشراكة مع كبرى الشركات والوزارات، لتصبح حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر 28 مدرسة بـ10 محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية؛ وهى القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والسويس، والمنيا، والدقهلية، وبورسعيد.





وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد فى تصريح اليوم إنه تقدم هذا العام للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ما يزيد على 40 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن مجموع معظم المتقدمين بالشهادة الإعدادية يتجاوز الـ80%.

وأضاف مجاهد أنه تم إجراء اختبارات قبول إلكترونية ومقابلات شخصية لجميع الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول الإلكترونية، ليتم على أساسها اختيار الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطرق مجاهد إلى المميزات التى يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج، بالإضافة إلى مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى، وتوفير الزى المدرسى.

وباعتبار المعلم أحد الدعائم الرئيسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عمرو بصيلة، أنه تم فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد تم خضوعهم جميعا إلى مقابلات شخصية من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشركاء الصناعيين.

وقال بصيلة إنه تم توفير تدريبات على أيدى خبراء للمديرين والمعلمين والإداريين، ذلك بالإضافة إلى تطوير 29 برنامجا دراسيا، و12 مقررا دراسيا، وإعداد 24 برنامجا دراسيا، ذلك بالإضافة إلى فتح باب التقدم للمدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفتح باب التقديم للانضمام لفريق عمل الوحدة.

وأعرب عن سعادته بتخريج أول دفعة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، الإمام متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية، والتكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، وإتاحة العديد من السبل لهؤلاء الطلاب فور تخرجهم من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل إمكانية التحاقهم بسوق العمل مباشرة، أو الجامعات التكنولوجية أو بالمعاهد الفنية دون إجراء معادلة، ذلك بالإضافة إلى إمكانية التحاقهم بالجامعات المصرية بعد عمل معادلة.

وأكد بصيلة على أن جهود الوزارة وسعيها نحو افتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الحالى 2022، والعمل على افتتاح 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.