الداودى يتابع إحلال وتجديد خط مياه الشرب بمدينة قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف الداودى محافظ قنا أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بمنطقة عمر أفندى بمدينة قنا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى تنفيذه فى 5 مناطق بمدينة قنا، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والعميد أحمد صقر مدير إدارة المرور بقنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسؤولى مديرية الطرق والنقل.





وأوضح محافظ قنا أن شركة المياه الشرب والصرف الصحى بدأت أعمال الحفر صباح اليوم باستخدام معدات حديثة لا تحدث ضرر بطبقة الأسفلت وذلك حفاظا على المال العام والمظهر الحضارى لطرق المدينة، موجها بضرورة وضع علامات إرشادية وحواجز مرورية بطول أعمال الحفر بما لا يؤثر على حركة سير السيارات بالشارع. وأضاف الداودى أنه تم التنبيه على مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنهاء الأعمال فى نفس اليوم وإعادة رصف الجزء المحفور غدا لإعادة حركة سير السيارات لوضعها الطبيعى. يذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يستهدف خمسة مناطق بمدينة قنا هى "منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى - ومنطقة نواحى الحاكم العسكرى وعزبة البوصة والنحال - منطقة نواحى الزبيدى والحصواية والعبابده - ومنطقة نواحى مركز شباب الكنوز - ومنطقة نواحى المنشية وعزبة خليفة" بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه مخصصة من صندوق تطوير العشوائيات تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة لتحقيق التنمية المستدامة.

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