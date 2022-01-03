جدة - نرمين السيد - ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعه إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطه الإستثمارية للعام المالى الجارى لتحقيق الإستفادة منها للمواطنين. وفى ذلك الاطار تابع محافظ الجيزة مجهودات مدينة الحوامدية فى تنفيذ أعمال تطوير شارع الجمهورية والتى تشمل توسعه وإزاله للتعديات على الطريق وتنفيذ أعمال فرد لطبقه الأسفلت وجارى إستكمال الأعمال لتيسير الحركة المرورية بذلك القطاع. كما إطلع المحافظ على مجهودات حى العمرانية فى تنفيذ أعمال الرصف بشارع صبحى المحامى كما تم الإنتهاء من تنفيذ الطبقه الأسفلتيه السطحية بشارعى إستديو الاهرام والوحدة العربية بالإضافه إلى البدء بفرد الطبقه الأسفلتيه السطحية بشارع الهنيدى وذلك من شارع الهرم حتى شارع محمود عامرإستكمالا لأعمال تطويرعددا من الشوارع بنطاق حى العمرانية وخصوصا متفرعات شارعى الأهرام وترعة الزمر. وقام حى شمال الجيزة بالبدء فى رصف شارع ذكى مطر المتفرع من شارع محمد حجازى وحتى شارع بلال وجارى استكمال الأعمال لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رصف شوارع فى الحوامدية والعمرانية وحى شمال (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.