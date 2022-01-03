ياسمين فؤاد: نسعى للوصول لمنشآت صناعية تراعى معايير الاستدامة البيئية

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها بعدد من المنشآت الصناعية بمدينة 6 أكتوبر للوقوف على تنفيذ خطط الالتزام البيئى الطوعى بها، حيث تفقدت معدل تنفيذ الخطط البيئية ومشروعات الاستدامة بشركة البردى لصناعة الورق (فاين).





واستمعت وزيرة البيئة إلى عرض مفصل عن مشروعات الاستدامة البيئية التى تنفذها الشركة، سواء فى الصرف الصناعى أو ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتدوير المخلفات، إذ أكد ممثلو الشركة على الاهتمام بالحفاظ على الموارد دون المساس بالجودة والبعد الاجتماعى لمواكبة التوجه العالمى نحو المنتجات صديقة البيئة.

وتفقدت الوزيرة خلال الزيارة وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى التى نفذتها الشركة لتتوافق مع معايير الصرف على شبكة المجارى العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000، وذلك بطاقة تصميمية 1600 م3/يوم تعتمد على المعالجة الكيمائية والبيولوجية، وذلك بعد الحصول على الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة.

وأشادت الوزيرة بمشروع ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، حيث يتم تستخدم المنشأة حوالى 40% من المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء، ومن المخطط خلال شهر يونيو 2022 الانتهاء من مشروع التوسع فى شبكة الرى داخل المنشأة وزيادة المسطحات الخضراء لتستوعب بقية كمياه مياه الصرف الصناعى المعالج.

كما تعرفت الدكتورة ياسمين فؤاد على آليات تطبيق المنشأة لمعايير الاستدامة البيئية فى مجال الطاقة، من خلال وحدة ادارة الطاقة بالشركة والتى تهدف لتقليل الانبعاثات الصادرة وكفاءة استخدام الطاقة من خلال اعادة توليد الطاقة داخليا، والتحكم فى بيئة العمل، وكذلك تطوير خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى وحدة تدوير المخلفات بالشركة والتى أدت لخفض حجم المخلفات المتولدة من 2.2% من حجم المواد الخام فى عام 2018 إلى 1% فى 2021، والتى يعاد تدويرها فى إنتاج منتجات.

وأكدت وزيرة البيئة خلال جولتها على ضرورة احتساب خفض الانبعاثات من المصانع، مؤكدة على أهمية تحقيق معايير الاستدامة البيئية فى المنشآت الصناعية لتقديم منتجات وطنية ذات ميزة تنافسية عالمية، فى ظل الاهتمام العالمى بالحد من التلوث البيئى والتوسع فى المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة.