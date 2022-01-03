صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بأسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة أسيوط استمرت لمدة يومين لتوزيع 24 طن مواد غذائية جافة، و4000 بطانية، تم توفيرها لصالح 2000 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع بنك القاهرة ومؤسسة صناع الحياة.

وأضاف أن القافلة استهدفت الأسر فى مناطق كوم بوها، عرب العمايم، بنى شعران، بنى شقير، بنى رافع، دشلوط، وخارفه وصنبو ومسارة ديروط، ودير القصير، لافتا إلى أن الصندوق يكثف من هذه القوافل خلال فصل الشتاء، لرعاية أكبر عدد من الأسر المستحقة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل الحماية الاجتماعية تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق فى تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن مبادرة بالهنا والشفا إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع بعض أعباء المعيشة عن كاهلهم، واستفاد من هذه المبادرة نحو 11.2 مليون مواطن خلال 2021، عبر تنفيذ 3 ألاف قافلة مواد غذائية شملت 27 محافظة.

وفى ذات السياق ينظم صندوق تحيا مصر، بعد غد، الأربعاء، قافلة جديدة بمحافظة قنا، ولمدة يومين، لتوفير المواد الغذائية والأغطية لصالح 1000 أسرة.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية فى العمل الخيرى بموسوعة جينيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتين للمساعدات الإنسانية فى العالم خلال عامى 2020 و2021 وهى أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهازا طبيا).