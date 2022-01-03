محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف الشوارع الرئيسية (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطه الاستثمارية للعام المالى الجارى لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.



وتابع محافظ الجيزة مجهودات مدينة الحوامدية فى تنفيذ أعمال تطوير شارع الجمهورية، والتى تشمل توسعة وإزالة التعديات على الطريق، وتنفيذ أعمال فرد لطبقة الأسفلت، فغيما يتم استكمال الأعمال لتيسير الحركة المرورية بهذا القطاع.



كما اطلع المحافظ على مجهودات حى العمرانية فى تنفيذ أعمال الرصف بشارع صبحى المحامى، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطبقه الأسفلتية السطحية بشارعى استديو الأهرام والوحدة العربية، بالإضافه إلى البدء بفرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع الهنيدى، وذلك من شارع الهرم حتى شارع محمود عامر، استكمالا لأعمال تطويرعدد من الشوارع بنطاق حى العمرانية، وخاصة متفرعات شارعى الأهرام وترعة الزمر.



وقام حى شمال الجيزة بالبدء فى رصف شارع ذكى مطر، المتفرع من شارع محمد حجازى، وحتى شارع بلال، ويتم استكمال الأعمال لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.